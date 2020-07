Matteo Salvini e Francesca Verdini: la dolce passeggiata al mare

Matteo Salvini e Francesca Verdini insieme, mano nella mano, per una passeggiata in riva al mare.

Matteo Salvini e Francesca Verdini si sono concessi una romantica passeggiata, mano nella mano, in riva al mare. Il segretario della Lega è stato paparazzato in compagnia della sua fidanzata mentre passeggiavano in spiaggia. Dopo l’addio con Elisa Isoardi, Salvini sembra aver ritrovato il sorriso e il suo cuore ora batte per Francesca, con cui ha da poco iniziato una convivenza.

L’ex ministro dell’Interno, sempre impegnato per tutta l’Italia, si è goduto una piccola e romantica pausa sotto il sole.

Matteo Salvini e Francesca Verdini: matrimonio

La relazione tra Matteo Salvini e Francesca Verdini sta andando a gonfie vele.

La coppia ha iniziato a convivere a Roma e questa convivenza li ha aiutati ad essere più uniti e più complici. Proprio a Roma Salvini ha incontrato la sua dolce metà, con cui sembrerebbe avere dei progetti futuri. Il feeling è molto evidente e secondo il leader della Lega lei è proprio la donna giusta.

I due hanno trascorso la quarantena insieme, anche con la figlia, e per Salvini questo è stato un vero e proprio dono. Sul dito dell’imprenditrice è apparso un anello di fidanzamento, che fa pensare a progetti futuri molto importanti. Le nozze per il momento non sono in vista, forse perché il leader della Lega è già stato sposato e vuole procedere più lentamente. Durante la passeggiata romantica sono apparsi felici e molto complici, per cui in un futuro potrebbero decidere di salire sull’altare.