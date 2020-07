Nicolas Vaporidis fidanzato: l’attore con la nuova fiamma a Fregene

Nicolas Vaporidis sorpreso a Fregene con la sua nuova fiamma.

Nicolas Vaporidis è fidanzato? L’attore è stato beccato dal settimanale “Nuovo” a Fregene in compagnia di una bellissima ragazza, tra sorrisi e complicità. Vaporidis, che ha studiato con Maurizio Costanzo, è l’indimenticabile protagonista di “Notte prima degli esami” e nel corso degli anni è stato molto amato dalle donne.

Il suo cuore, però, è stato conquistato da una donna in particolare, ovvero Giorgia Surina. Il loro amore è stato travolgente e improvviso, tanto che hanno deciso di sposarsi in fretta. Il loro matrimonio si è concluso molto presto con un divorzio e in seguito la Surina ha ammesso di aver sofferto molto e di considerarla la delusione più grande della sua vita.

Nicolas Vaporidis è fidanzato

Nicolas Vaporidis ha ritrovato il sorrido in compagnia di una ragazza bellissima sulla spiaggia di Fregene, nel litorale romano. La ragazza in questione è Giulia Brighi, che si occupa di public relations. Secondo quanto rivelato dal settimanale, i due si sarebbero conosciuti da amici in comune e sarebbe subito scattato il colpo di fulmine.

Nello scatto l’attore si lascia andare a tenerezze e coccole con la bellissima pr e il settimanale definisce la ragazza come la sua nuova fidanzata. Questi momenti di tenerezza sotto il sole di Fregene sicuramente dimostrano che tra i due c’è una grande complicità e una grande intimità. Tra baci e coccole sembrano essere una coppia a tutti gli effetti, molto felice ed innamorata. Vaporidis ha già fatto una volta il grande passo, ma non è andata per il verso giusto.

Sarebbe pronto a provarci ancora?