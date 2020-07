Simone Nolasco, ballerino professionista di Amici, ha deciso di pubblicare un lungo post su Instagram dove rivendica il diritto di amare chi vuole

Simone Nolasco è uno dei ballerini professionisti del popolare talent show Amici. La sua performance più conosciuta è stata la cosiddetta “coreografia proibitiva” di Luca Tommassini nel 2018. Dopodiché il giovane è rimasto nel cast del programma di Maria De Filippi al fianco di altri ex allievi altrettanti promettenti.

Ricordiamo ad esempio Gabriele Esposito, Elena D’Amario, Virginia Tomarchio e Andreas Muller.

Simone Nolasco per l’amore libero

Di recente, ad ogni modo, Simone è tornato a far parlare di sé, ma non per le due indiscutibili doti artistiche. Il danzatore ha infatti pubblicato un post davvero particolare sul suo profilo Instagram, dove ha rivendicato senza mezzi termini di poter essere libero di amare chi desidera. Il messaggio ha ricevuto in pochissimo tempo una valanga di like e condivisioni, corredato dalla foto dove Nolasco abbraccia il suo compagno Ezequiel Delorenzi.





Contro ogni forma di pregiudizio, l’artista ha dunque precisato come possa essere concessa a tutti la possibilità di amare liberamente. Lui stesso, dopo aver sperimentato che cosa significhi stare in gabbia, è determinato a vivere senza più barriere di sorta.