Temptation Island, dopo la prima puntata spuntano le amanti di Antonio.

Giovedì 2 luglio 2020 è andata in onda la prima puntata della nuova stagione di Temptation Island. Come ogni anno, sul web sono spuntate presunte amanti o ex fidanzate dei concorrenti in gara nel reality dei sentimenti di Canale 5. Una delle coppie che più di ogni altra sta dividendo l’opinione pubblica è quella formata da Antonio e Annamaria.

Tra i due c’è una differenza di età di circa 10 anni. Antonio ha un precedente matrimonio e una figlia. Per la 43enne Annamaria, invece, Antonio è l’uomo della sua vita e vorrebbe mettere su famiglia con lui. Dopo la messa in onda della puntata, sui social, sono sbucate quattro presunti amanti di Antonio. Le ragazze hanno raccontato di essere state prese continuamente in giro dalle bugie di Martello (cognome del ragazzo).

Le accuse verso Antonio Martello

Addirittura, lui avrebbe spacciato la figlia per sua nipote. Insomma, non è passata nemmeno una settimana che già spuntano retroscena clamorosi su uno dei concorrenti più controversi e discussi di Temptation Island. Le parole che hanno usato le quattro presunti amanti sono davvero molto forti. “Antonio quante bugie hai raccontato? Comunque mi auguro che tu sia cresciuto, ma il ludo perde il pelo ma non il vizio”.

Così ha scritto su Instagram una delle donne. E ancora: “Non cambierà mai. È un grande attore, mai avuto dubbi su di lui”, ha commentato un’altra. Stando ai loro commenti, Antonio non si sarebbe limitato a dire bugie sulla sua storia d’amore con Annamaria, ma avrebbe anche inventato un passato da calciatore. “Io addirittura sapevo che giocava a calcio. Sapevo l’anno scorso che la figlia era la nipote”.

Temptation Island, le presunte amanti di Antonio

Le donne che hanno voluto raccontare la loro esperienza sono davvero tante. In particolare una ragazza è scesa nei dettagli degli incontri con Antonio. “A giugno 2019 mi ha portato a Sorrento a parlare con il suo medico. Il 31 dicembre 2019 stava a casa mia. Figurati un po’ ”. Altre ancora non sapevano nemmeno che fosse fidanzato e avesse avuto un precedente matrimonio. Sicuramente Antonio, una volta uscito dal reality di Maria De Filippi dovrà rispondere a tutte queste accuse sul suo conto.

Intanto, nel villaggio, è evidente un certo feeling con tutte le tentatrici. In un momento goliardico, Antonio ha addirittura definito la sua fidanzata un’ex. Un gesto, questo, che ha distrutto psicologicamente la napoletana che ha avuto il sostegno di tutte le fidanzate.