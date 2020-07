Tra le coppie protagoniste del programma quella formata da Anna e Andrea. Ecco cosa è successo.

Giunto ormai alla settima stagione Temptation Island è tornato in onda e già dalla prima puntata ha riservato un bel po’ di sorprese. Tra le coppie protagoniste del programma quella formata da Anna e Andrea. Ecco cosa è successo.

Anna e Andrea

Nel corso della prima puntata della settima stagione di Temptation Island, Anna ha dichiarato: “Devo prendermi 21 giorni per me e prendermi cura di me stessa. In questi anni ho cresciuto due figlie ma anche lui. Non mi va più di fare la crocerossina. Io ho uno stipendio normale e lui dovrebbe aiutarmi. Alla fine gliel’ho dovuto dire che se voleva stare a casa mia, avrebbe dovuto contribuire. Lui è cresciuto sotto una campana di vetro”.

Andrea dopo aver visto queste immagini ha dichiarato: “Non mi sono mai assunto la responsabilità di pagare affitto, spesa e bollette. Alla fine me l’ha detto lei e le ho lasciato la mia carta di credito. Ho peccato a non arrivarci da solo. Non le chiedo di insegnarmi ma di aiutarmi a capire. Quella con lei è la mia prima storia, mi sono sempre voluto divertire. So che se esco da qua convinto, prendo un pacchetto intero.

Le ho chiesto del tempo”.

Anche Anna viene convocata nel pinnettu e nel video che le viene proposto vede il suo fidanzato dire di non essere, per il momento, pronto a fare una famiglia. “Non sono stato un ‘ni’, sono stato un ‘no’ convinto. Io la convivenza la farei ma lei vuole di più, vuole un figlio e il matrimonio“. Anna quindi afferma: “Lui si è preso una donna di 37 anni e il tempo che mi chiede lui non ce l’ho.

Scegliesse una coetanea”. Il giorno seguente Anna assiste ad un altro video con Andrea che dice: “Voglio affermarmi nel lavoro. Mia madre e mia nonna la adorano, mio padre vorrebbe una coetanea“.

La puntata, ovviamente, non finisce qui, e Anna decide di escogitare un piano per far ingelosire il fidanzato, facendo finta di essere molto vicina al single Carlo. Andrea vedendo tali immagini ci resta ovviamente male: “Nel bagno non ci sono telecamere.

Mi ha detto che mi ama prima di andare via. Io so quello che voglio, sono innamorato. È lei che non mi vuole“. Ritornato nel villaggio Andrea è palesemente alterato per le immagini che ha visto. “Sono troppo per lei, mi prendo cura di tutto. A me aveva detto di stare attento e invece lei dopo tre giorni sta già così”. Il giovane, quindi, lancia una sedia e prende a pugni un tavolo.



Alla fine Andrea viene nuovamente convocato e scopre che la fidanzata aveva finto. La stessa Anna, parlando con altre sue compagne di avventura ha infatti dichiarato: “Sono micidiale. Per avere quello che voglio, gli faccio venire l’ulcera. Per ottenere quello che voglio farò di tutto. Lui è molto geloso e so che con la gelosia riesco a ottenerlo. Ognuno conosce il proprio partner e mette in atto ciò che pensa sia più giusto per ottenere qualcosa. Io vengo qua perché voglio ottenere quello che voglio ottenere. Non è l’amore. Per come lo conosco io, secondo me lo prendo. Lui dice che i figli gli piacciono e li vuole. Deve considerare l’età che ho. Economicamente sta benissimo. Perché no? Può passare pure che io voglio fare un figlio perché lui sta bene economicamente e quindi mi sistemo. Ma non è così“. A quel punto Andrea manifesta la propria delusione dicendo: “È una cosa meschina, una cosa brutta”, con Lorenzo che sottolinea: “Ho visto solo attaccamento ai soldi”.