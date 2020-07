Tra le coppie del programma quella formata da Annamaria e Antonio, con lei che al falò non ha particolarmente apprezzato l'atteggiamento di lui.

Temptation Island è tornato in onda e già dalla prima puntata ha riservato un bel po’ di sorprese. Tra le coppie protagoniste del programma, quella formata da Annamaria e Antonio, con lei che non ha particolarmente apprezzato l’atteggiamento del fidanzato.

Annamaria e Antonio

Tra le protagoniste del primo falò per le fidanzate Annamaria che non ha particolarmente apprezzato l’atteggiamento di Antonio con le tentatrici. “Io ho investito tanto in questo rapporto e sono felice di averlo fatto. Non mi pento mai di quello che faccio però c’è un tempo per leggersi dentro. Non ti voglio parlare d’amore, credo che lui per me abbia stima, ma a me non basta. La stima non è amore: mi possono stimare le amiche, un fidanzato dopo anni.

Io della stima non me ne faccio niente, ancor meno della pena”.

“All’inizio si rapportava un po’ con tutte, rispecchiava il suo essere idiota. Questo suo interesse per questa ragazza lo avevo notato fin da subito. È così banale e stupido, lo farei venire qui ma vediamo quanti gettoni mette nelle giostre“, ha proseguito Valeria. Per poi aggiungere: “Io sono troppo intelligente vicina a lui, io me lo mangio di intelligenza, di testa e di cultura.

A me va bene questo, così prenderò le mie decisioni“. Ha poi esclamato: “Sto sorridendo ma il mio sorriso nasconde altro. Lui mi ha spento il sorriso e allora me lo riprendo”.

“È così banale il suo sguardo, è così stupido” Lo sfogo di Annamaria dopo aver visto Antonio in piscina con la single Ilaria! #TemptationIsland pic.twitter.com/aOyHErEYVH — Temptation Island (@TemptationITA) July 2, 2020



A far storcere particolarmente il naso a Valeria è stata una frase di Antonio che mentre parla con le single ha dichiarato: “Lei dice che a me piacciono le ragazze con le tet*e.

Io dico no perché lei si vuole rifare il seno e le dico che sta bene così”. Uno dei fidanzati quindi chiede: “Ma chi vuole rifarsi il seno?“, con Antonio che ha risposto: “La mia ex”. Annamaria ha quindi sbottato: “Mi ha già definita ex“.