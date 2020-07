La prima puntata di Temptation Island si è conclusa con Alessandro che ha già chiesto il falò di confronto

La prima puntata della settimana stagione di Temptation Island si è conclusa con un colpo di scena. Alessandro, infatti, ha già chiesto il falò di confronto con la fidanzata Sofia.

Alessandro e Sofia a Temptation Island

Tra i protagonisti della prima puntata di Temptation Island si annoverano Sofia e Alessandro.

Lei, convocata nel pinnettu, ha visto un video in cui Alessandro, parlando con una delle single dichiara: “Lei ha due figli, è molto più giovane di me. Non me la sento di avere altri figli, ne abbiamo già quattro in due. Con la mia ex moglie vado d’accordo. L’ho amata tanto e le voglio ancora molto bene”. Sofia quindi sbotta: “Parla della sua ex moglie? Non ci siamo proprio.

Sta parlando della sua ex questo cogl***. Io sono qui per questo, perché tutta l’Italia deve vedere che persona è. Ma che ca*** è? Lui anni fa mandava ancora le canzoni alla sua ex. Sono arrabbiata. Quella battuta sul lavoro l’ha fatta per me perché adesso io non lavoro”. Convocata di nuovo nel pinnettu, Sofia vede un secondo video in cui si vede Lorenzo ballare con la single Beatrice. “Perché sono appiccicati? Guarda come la guarda! Adesso ci sarà anche il bacio.

Che schifo. Non ci posso credere”. Per poi aggiungere: “Non ce la faccio. Lo sapevo che lui faceva schifo così. È un traditore ma vuole far passare me per la traditrice”.

Sempre nel corso della prima puntata si vede Alessandro guardare a sua volta un video con protagonista ovviamente Sofia. Qui la ragazza racconta al single Alex di essere sicura di essere stata tradita da Alessandro, anche se lui non l’ha mai ammesso.

Allo stesso tempo lei ammette di aver scritto ad altre persone nei loro momenti più difficili, negando però il tradimento. Alessandro esce dal pinnettu visibilmente infastidito e chiede di poter rivedere il video in questione.



“Lei ha scritto al programma dicendo che dovevo recuperare la fiducia in lei e adesso dice che io l’ho tradita?”, dice Alessandro.

Alla frase della donna che afferma di non averlo mai tradito, quindi, Alessandro sbotta: “Ma vaffan***! Voglio il falò di confronto. Subito, immediatamente“, per poi aggiungere che in realtà Sofia lo avrebbe tradito più volte, con due o tre persone: “Non mi deve far passare da mer**. Io sono stato con 4 o 5 persone? Stava descrivendo se stessa”. Sofia accetterà il falò di confronto richiesto da Alessandro? Non resta che attendere la prossima puntata di Temptation Island.