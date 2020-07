Veronica Ursida si è mostrata molto infuriata sui social contro chi le ha rivolto delle non meglio precisate accuse: le parole della dama

Veronica Ursida, una delle più popolari dame del trono over di Uomini e Donne, si è recentemente scagliata contro alcune persone su Instagram. La donna non ha fatto nomi specifici, ma da quanto emerso pare che si sia riferita a più di una persona.

Nello specifico, si è infuriata contro chi avrebbe fatto delle illazioni su di lei, accusandola sostanzialmente di essersi macchiata di una qualche colpa. Veronica è apparsa davvero arrabbiata in questa sua invettiva social, dichiarando “guerra” a chi in questi giorni l’ha presa di mira.

Veronica Ursida si ribella alle accuse

Diverse persone pare dunque che siano permesse di fare insinuazioni contro Veronica Ursida, che lei ovviamente non ha per nulla gradito. La donna ha iniziato il suo discorso chiedendo a chiunque abbia qualcosa da ridire sul suo conto di portare delle prove concrete, anziché inventare fandonie. La dama ha inoltre precisato di essersi stancata di doversi giustificare in merito a cose assurde e infondate.

Se finora è rimasta in silenzio, come da lei ribadito, adesso è giunto il momento di diventare più agguerrita. Il suo sfogo su Instagram si è infine concluso precisando che d’ora in avanti inizierà a divertirsi anche lei, dato che si è già rivolta a dei legali.