Anna Tatangelo si confessa: il rapporto con Gigi D’Alessio

Anna Tatangelo ha parlato della rottura con Gigi D'Alessio e di come procede il loro rapporto.

Anna Tatangelo si confessa dopo la fine della sua storia d’amore con Gigi D’Alessio e il grande cambiamento di look che ha stupito tutti. Per la cantante è un momento di profonda rivoluzione e in un’intervista al Corriere della Sera si è lasciata andare condividendo le proprie emozioni.

Il suo nuovo brano “Guapo”, duetto con il rapper Geolier, sta attirando moltissimo l’attenzione, anche per via del drastico cambiamento musicale della cantante. La fine della relazione con Gigi D’Alessio l’ha spinta a mettere in atto molti cambiamenti nella sua vita. Per esempio, ha detto addio ai suoi capelli scuri ed è diventata bionda.

Anna Tatangelo si confessa

Questa fase di grandi cambiamenti procede alla grande per Anna Tatangelo, di cui ha parlato anche la ex moglie di Gigi D’Alessio.

Lei stessa ha spiegato di aver completamente cambiato vita, stile e gusti musicali. Si sente una persona nuova, che ha attraversato una tempesta ma ha ritrovato il sole. Questa tempesta riguarda anche i sentimenti, visto che il suo rapporto con Gigi D’Alessio si è concluso lasciando moltissimo dolore. Per la cantante è stato un momento molto difficile, che alla fine l’ha spinta verso il cambiamento. Non ha, però, nessun problema a parlare del suo ex compagno di vita, padre di suo figlio Andrea.





“Siamo rimasti in ottimi rapporti. Gigi è un pilastro importante della mia vita e lo sarà sempre” ha spiegato Anna Tatangelo. L’amore è tramontato, ma l’affetto e la stima non sono passati. La Tatangelo ha spiegato che ci saranno sempre l’uno per l’altra, soprattutto perché sono uniti dal piccolo Andrea.

D’Alessio ha apprezzato anche il cambio di look di Anna, anche se ha ammesso che fa strano vederla così. Al momento la sua vita professionale sta andando molto bene e la cantante è piena di impegni. Gigi D’Alessio rimane al suo fianco ogni volta che ha bisogno, sia professionalmente che personalmente.