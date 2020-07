Edoardo Vianello si confessa: le parole sulla figlia scomparsa

Edoardo Vianello si confessa dopo la scomparsa della figlia Susanna.

Edoardo Vianello si confessa per la prima volta dopo la scomparsa della figlia Susanna. Il cantante ha rotto il suo silenzio dopo molto tempo, durante un collegamento con il programma C’è tempo per…talk, che va in onda su Rai 1 ed è condotto da Beppe Convertini e Anna Falchi.

Il cantante ha inaspettatamente parlato del suo dolore più grande, ovvero la scomparsa della figlia, avuta da Wilma Goich.

Edoardo Vianello si confessa

Edoardo Vianello ha deciso di aprire il suo cuore in modo molto inaspettato. Il cantante ha parlato della scomparsa della figlia Susanna, argomento di cui non aveva mai parlato prima d’ora. Susanna Vianello è venuta a mancare lo scorso aprile a Roma, in una clinica in cui era ricoverata da molto tempo a causa di una malattia.

La donna non aveva ancora compiuto 50 anni e ha lasciato un vuoto incolmabile nella sua famiglia.





Beppe Convertini, durante la trasmissione, ha introdotto questo argomento in modo molto delicato e Vianello si è lasciato andare e ha deciso di parlarne, trattenendo a stento il pianto.

Il cantante ha ricordato il lungo calvario della figlia e un altro grande dolore è quello di non aver potuto darle un ultimo saluto. “Una cosa improvvisa, mai immaginata per cui molto dolorosa, molto personale però. Ho cercato di non farlo arrivare agli altri. È un dolore mio e lo voglio smaltire da solo, con il ricordo dei momenti fantastici e basta” ha spiegato il cantante. Un dolore molto forte, che vuole tenere dentro e non rendere pubblico.

Anche Fiorello, che ha dovuto affrontare un incendio nella sua casa, ha voluto dedicare bellissime parole a Susanna, sua grande amica.