Eva Grimaldi rimprovera Imma Battaglia: la confessione

Eva Grimaldi rimprovera la moglie Imma Battaglia e si confessa.

Eva Grimaldi rimprovera la moglie Imma Battaglia, dopo il lungo periodo di lockdown che l’ha messa a dura prova. La Battaglia ha dovuto fare i conti con i problemi di salute della mamma e della sorella, che per fortuna si sono risolti, ed è stato un periodo molto difficile.

L’attrice e la moglie, felicemente sposate, si sono aperte durante un’intervista al settimanale Chi, in cui la donna ha parlato del dramma che ha vissuto la mamma di Imma, ricoverata d’urgenza per una fibrillazione atriale.

Eva Grimaldi rimprovera Imma Battaglia

La coppia ha festeggiato il compleanno della mamma di Imma, che ha compiuto 90 anni. La Battaglia ha spiegato di essersi commossa e ha sottolineato che la moglie ha la lacrima facile.

La Grimaldi, che ha fatto una confessione sulla moglie, l’ha rimproverata, dicendole di smetterla. “Io per un attimo, quando c’era la candelini, ho provato un velo di tristezza. Ho pensato alla mia mamma che non c’è più” ha sottolineato l’attrice. “Quella tristezza è andata subito via perché ho sentito l’energia di mia mamma alla quale piacevano le feste” ha aggiunto Eva Grimaldi.

L’attrice ha spiegato che quella festa è stata molto utile e molto significativa, dopo il lungo periodo di lockdown e i vari problemi che le hanno stressate molto. Imma Battaglia ha spiegato che è stato molto brutto quando hanno portato via sua mamma in barella con la mascherina, perché ha pensato che non era sicura che l’avrebbe più rivista. Questo avvenimento l’ha aiutata ad aprirsi con sua madre in modo più profondo di quanto abbia mai fatto e ha ammesso che tutto ciò che ha fatto nella vita è stato per renderla orgogliosa.