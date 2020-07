Chi è Francesco Muzzi: tutto sul tentatore di Temptation Island

Chi è Francesco Muzzi? Le curiosità sul tentatore bolognese di Temptation Island.

Chi è Francesco Muzzi? Uno dei tentatori di Temptation Island 2020, edizione che è stata commentata anche da Emma Marrone, ma il suo volto è già apparso in televisione e i più attenti lo hanno subito riconosciuto. I tentatori e le tentatrici di questa edizione, così come le coppie, sono stati presentati durante la prima puntata del reality, andata in onda il 2 Luglio.

Tra tutti questi single dagli addominali scolpiti e i tanti tatuaggi, c’è Francesco Muzzi, musicista bolognese che è stato un corteggiatore di Uomini e Donne. Muzzi ha partecipato all’ultima edizione del programma di Maria De Filippi, corteggiando la tronista Sara Tozzi, che ha abbandonato presto il trono.

Chi è Francesco Muzzi?

Francesco Muzzi ha quasi 29 anni ed è un musicista e produttore musicale di Bologna. Nell’ultima edizione di Uomini e Donne ha partecipato come corteggiatore di Sara Tozzi ed ora sta vivendo la sua esperienza come tentatore a Temptation Island.

In passato aveva già fatto il provino per questo ruolo, ma non era stato preso. Ora finalmente è sbarcato in Sardegna, con l’intento di far perdere la testa alle fidanzate.





Quando si è presentato Francesco ha spiegato di avere quasi 29 anni, di essere un produttore musicale di Bologna e di avere una grande passione per il calcio e per il videogame.

Il tentatore insegna anche musica in una scuola privata. Si è diplomato due anni fa al conservatorio e ha fatto parte dell’orchestra “Senza Spine” di Bologna. Nel tempo libero suona in una band metal. La musica è senza dubbio la sua passione più grande e potrebbe essere la carta giusta per conquistare le fidanzate.