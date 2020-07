La risposta di Giulio Berruti al gossip sulla sua presunta relazione con Maria Elena Boschi.

Da diversi mesi circola la voce secondo cui Giulio Berruti sarebbe fidanzato con Maria Elena Boschi, motivo che avrebbe scatenato l’ira di Renzi. Sono al centro del gossip per via di questa presunta frequentazione che andrebbe avanti ormai da diversi mesi.

Pare che il primo incontro sia stato l’anno scorso durante un aperitivo, ma da allora hanno mantenuto totalmente il silenzio, difendendo la loro privacy e non lasciando mai dichiarazioni ufficiali, nonostante siano stati paparazzati più volte. Berruti è stato intervistato dal settimanale DiPiù e, dopo aver parlato del suo lavoro, le domande sono finite proprio su questa presunta storia d’amore. L’attore ha dovuto finalmente dare una risposta.

Giulio Berruti fidanzato: la risposta

Giulio Berruti è una persona molto riservata e sta cercando di difendere in tutti i modi la sua vita privata. Non ha voluto commentare le voci sulla sua relazione con Maria Elena Boschi, ma non le ha neanche smentite. “Non voglio parlare della mia vita privata, non è nel mio stile. Non mi interessa mettere in piazza la mia vita per attirare l’attenzione, o peggio per avere maggiori opportunità professionali” ha spiegato l’attore.

Impossibile, quindi, riuscire ad ottenere maggiori informazioni sulla storia con Maria Elena Boschi. Tuttavia, non ha smentito categoricamente la notizia.





Giulio Berruti, prima di conoscere Maria Elena Boschi, è stato per tre anni insieme a Fran Krichmair, produttrice austriaca. Nonostante la rottura di questa relazione, l’attore continua ad avere dei grandi sogni per quanto riguarda l’amore e il desiderio di creare una famiglia.

Questo, però, non è il momento giusto per lui, che sta lavorando sempre in luoghi diversi. “Ho bisogno di sentirmi amato, di amare e del continuo contatto fisico. Sogno una famiglia con tanti bambini. Ma per costruire una relazione solida serve anche una stabilità lavorativa che in questo momento non ho, anche per motivi geografici visto che mi divido tra l’Italia e l’America” ha spiegato Berruti. Maria Elena Boschi potrebbe essere la donna giusta per realizzare questi sogni.