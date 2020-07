Mara Venier saluta Domenica In: ora tocca a Carlo Conti

Mara Venier ha salutato questa edizione di Domenica In e ha passato il pomeriggio a Carlo Conti.

Mara Venier, che sta rischiando una multa salata, saluta Domenica In e lascia al domenica pomeriggio in mano a Carlo Conti. L’edizione 2019/2020 della trasmissione si è conclusa ed è il momento di cambiare. La Venier è la regina della domenica di Rai 1 e questa è stata una stagione particolarmente lunga e difficile, ma nonostante questo gli ascolti sono sempre stati alti.

La prima domenica senza la “zia” Mara sarà molto malinconica per tantissimi telespettatori affezionati, ma osservando le programmazioni dei palinsesti si nota che il suo posto è stato affidato a Carlo Conti, altro grande conduttore Rai.

Mara Venier saluta Domenica In

Mara Venier, che ha violato le regole con l’abbraccio a Romina Power, ha ufficialmente salutato Domenica In e per molti telespettatori questa è una notizia molto brutta, perché dovranno aspettare settembre per avere di nuovo la sua compagnia.

Il 5 Luglio 2020 la palla passa a Carlo Conti, che sarà in onda al posto della Venier con la replica di Con il cuore-Nel nome di Francesco. Si tratta di uno spettacolo benefico che è andato in onda diverse settimane fa su Rai 1, direttamente da Assisi.

Carlo Conti e questo bellissimo spettacolo benefico vanno a sostituire Mara Venier con Domenica In nella giornata del 5 Luglio. Tutti i fan sfegatati di Domenica In avranno però un piccolo contentino durante questa prima domenica. Alle 14 andrà in onda Il meglio di Domenica In e a seguire toccherà a Carlo Conti con il suo show da Assisi. Per un paio d’ore, quindi, il pubblico avrà ancora la compagnia di Mara Venier e potrà recuperare le parti di trasmissione perse durante l’anno.