Olivia Paladino è la fidanzata del premier Conte: figlia di un'attrice, la sua famiglia è proprietaria di un hotel di Roma.

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è sempre mostrato molto riservato rispetto alla sua vita privata. Al contrario di altri politici come Salvini e Di Maio che non hanno mai tenute nascoste le loro relazioni con Francesca Verdini e Virginia Saba, della compagna di Conte non si sa quasi nulla.

Il Premier è sempre stato molto attento nel tutelare la sua privacy e quella delle persone che gli stanno attorno. Ciò che è certo è che la fidanzata del premier si chiama Olivia Paladino.

Chi è Olivia Paladino

Ciò che si sa che è più giovane del compagno di circa 15 anni e che è figlia di Cesare Paladino, proprietario dell’hotel Plaza di Roma, albergo in cui lavora anche lei e che risulta essere uno dei migliori della Capitale.

Grazie all’esperienza qui maturata, è considerata un’importante manager del settore alberghiero. Sua madre è invece Ewa Aulin, modella svedese e attrice protagonista di diversi film italiani fra gli anni ’70 e ’90.

Come il fidanzato, anche Olivia è molto riservata: sul suo conto si trovano poche notizie e le foto in rete sono pochissime. Fa eccezione uno scatto che la ritrae insieme al padre e che risale al 2009. Quanto agli eventi pubblici, la Paladino è sempre apparsa raramente e in modo discreto.

Le poche apparizioni documentate si sono tenute ad alcune prime di diversi film italiani, essendo molto legata al cinema per via del mestiere della madre. L’ultima volta in cui è stata vista insieme a Conte è stata alla prima de Il Cinema in piazza, mentre poco tempo prima era stata avvistata alla proiezione di La bella vita di Paolo Virzì. Giunta a Trastevere mano nella mano col compagno, per l’occasione ha indossato un tubino nero che metteva in evidenza il suo fisico da modella, con una gonna ricamata e una cinta.

Entrambi hanno un figlio

Ad accomunare Conte e la fidanzata, oltre all’amore, è anche il fatto che entrambi hanno già figli, avuti da legami sentimentali precedenti. Olivia è madre di una ragazza, mentre Conte è padre di Nicolò. Stando alle indiscrezioni, i due giovani frequenterebbero la stessa scuola, e i rispettivi genitori si sarebbero conosciuti proprio durante una riunione con i professori. La madre di Nicolò, ed ex moglie di Conte, è Valentina Fico, legale presso l’Avvocatura dello Stato.