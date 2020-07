Amore e lavoro: come evolveranno questi parametri nel periodo settimanale dal 6 al 12 luglio 2020 secondo l'oroscopo di Paolo Fox.

Come ogni sabato Paolo Fox ha reso note le sue previsioni relative all’oroscopo settimanale dal 6 al 12 luglio 2020: qui i dettagli segno per segno.

Oroscopo settimanale Fox dal 6 al 12 luglio 2020

Ottimo periodo per Cancro e Scorpione, entrambi quotati con cinque stelle su cinque: settimana buona in generale anche per gli altri, tutti con almeno tre stelle.

Ariete

Nelle giornate di sabato e domenica si dovranno affrontare conversazioni da portare avanti e gestire con attenzione e prudenza. La vita sentimentale resta sempre piuttosto caotica: alcuni sentono il desiderio di legalizzare o confermare un’unione.

Toro

C’è qualcosa di nuovo in queste stelle ma soprattutto nel proprio modo di vivere e comprendere gli altri. Quanto alla professione, ci sarà una bella opportunità verso l’autunno: sono le necessità economiche a richiedere modifiche nella propria vita.

Gemelli

Con Venere nel segno non bisogna esitare a fare ciò che si sente. Questa parte di luglio aiuta i sentimenti: non si escludono anche attrazioni per persone conosciute da poco. Settimana importante anche per le coppie che si vogliono bene davvero.

Cancro

L’aria è serena e positiva per chi vuole avere un riscontro diretto in amore e nella coppia. Qualcuno ha già realizzato molto, altro si concretizzerà in agosto.

Attenzione solo alle questioni legali rimaste in sospeso e alla Luna opposta nel fine settimana che può portare strani pensieri nelle coppie che hanno affrontato problemi.

Leone

Se c’è stanchezza nel rapporto possono esserci momenti di tensione e di agitazione all’inizio della settimana. Molti hanno dovuto dedicare la maggior parte del tempo al lavoro e per questo motivo non hanno vissuto bene le relazioni. Per qualcuno sono previsti traslochi.

Vergine

I sentimenti sono stati messi particolarmente alla prova da una Venere dissonante che già da qualche tempo incide su questo aspetto della propria vita. Quanto al lavoro, la stanchezza si fa sentire e c’è fatica a portare avanti i progetti perché non tutti sono d’accordo con sé.

Bilancia

Entro la fine di luglio bisognerà decidere se continuare o no un progetto sentimentale. Attenzione a non aggiungere tensione nei rapporti, soprattutto nelle gironate di sabato e domenica.

Non escludere dalla propria vita l’arrivo di nuove persone.

Scorpione

Bisogna guardare al futuro sapendo che il periodo recente è stato tranquillo ma che il mese di agosto può scatenare la passione. É quindi il momento giusto per cercare un nuovo rapporto che avrà buone prospettive di migliorare.

Sagittario

Venere è ancora in opposizione, fortunatamente per l’ultimo mese. Ora bisogna stabilire quali sono i rapporti veramente importanti e quelli di cui si può fare a meno. Sul campo professionale le stelle sono un po’ più serene rispetto a qualche mese fa, dunque si può ripartire e vedere il futuro in una ottica diversa.

Capricorno

Le stelle non sono ancora molto favorevoli all’amore: non è un momento facile per le relazioni. La settimana vede i nati sotto questo segno interessati alle questioni di lavoro più che a quelle relative ai sentimenti.

Acquario

Venere è eccellente e Saturno permetterà anche in futuro di costruire grandi cose: potrà capitare a molti di volere rapporti fissi e solidi. Sul lavoro le stelle aiutano chi esercita un’attività indipendente anche grazie ad un recupero.

Pesci

La cosa migliore da fare sarebbe dimenticare, se ci sono stati, i fastidi vissuti nel passato anche se questo non è facile vista la presenza di Venere che è ancora ostile. Le discussioni dovrebbero essere messe da parte perché giovedì e venerdì la Luna nel segno aiuterà il recupero.