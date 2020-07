Temptation Island cast bollente: chi sono le dieci tentatrici

Chi sono le dieci tentatrici di Temptation Island, che quest'anno ha un cast davvero di fuoco.

Temptation Island quest’anno ha un cast davvero bollente e ci sono già stati dei colpi di scena. La prima puntata è andata in onda il 2 Luglio e sono state presentate sia le coppie che gli altri partecipanti. Tra questi le dieci splendide tentatrici, che rendono questa edizione davvero di fuoco.

I fidanzati sono circondati da queste vere bellezze, che hanno il compito di distrarli e provocarli, per far mettere loro in gioco i sentimenti. Difficile resistere alla corte di ragazze così belle. Scopriamo qualcosa in più su di loro.

Temptation Island cast bollente

Il cast di questa settima edizione di Temptation Island è davvero bollente. Le tentatrici sono una più bella dell’altra e sono anche delle provocatrici nate. Il loro compito è quello di aiutare i fidanzati a prendere una decisione riguardo la loro relazione, tentando in tutti i modi di farli cedere alle tentazioni. La meravigliosa squadra di tentatrici di quest’anno è formata da: Ilaria, Benedetta, Angelica, Maria Luisa, Francesca, Beatrice, Simona Bianca, Alessia e Pavlina.





Ilaria ha 28 anni e ama moltissimo viaggiare, proprio come Francesca, di 20 anni, che è figlia di due assistenti di volo. Angelica ha 24 anni e una grande passione per l’equitazione e lavora in uno show-room. Maria Luisa è appassionata di calcio, ha 28 anni e conduce un programma su questo argomento, mentre Beatrice ha 27 anni, ama leggere e visitare mostre d’arte.

Simona e Benedetta hanno 22 e 21 anni e sono entrambe appassionate di danza e studentesse di comunicazione. Alessia ha 25 anni e ama la pole dance e la cucina, mentre Bianca ha 27 anni, studia veterinaria ed è la responsabile di un’associazione per animali. Pavlina ha svelato di essere affascinata dagli uomini con un bel sorriso.