William e Kate si prendono sempre cura dell'educazione dei figli con un metodo speciale.

William e Kate, che hanno dovuto affrontare l’uscita di scena di Harry e Meghan, sono dei genitori perfetti e hanno deciso di prendersi cura dell’educazione dei propri figli in prima persona, utilizzando il metodo Chat Sofa. Questo metodo non prevede urla, rimproveri e punizioni, ma delle semplici chiacchierate sul divano con i loro bambini, per spiegare loro cosa hanno sbagliato e quali comportamenti devono seguire per rispettare le regole.

Fonti vicine alla coppia hanno svelato che George, Charlotte e Louis, stanno crescendo bene, educati e rispettosi, proprio grazie al divano di casa.

William e Kate genitori perfetti

William e Kate, che pare abbiano superato alcune crisi, sono sempre pieni di impegni lavorativi, che spesso li portano anche a viaggiare per il mondo. Di conseguenza hanno dovuto assumere una tata, che si occupa dei loro bambini quando loro non ci sono.

Nonostante questo cercano sempre di essere dei genitori presenti. La loro convinzione è che la corretta educazione si basi non sulle punizioni o sui castighi, ma semplicemente su un ottimo dialogo, da instaurare fin da quando sono piccoli.

Il metodo Chat Sofa, che sta creando non poco interesse da parte dei genitori di tutto il mondo, sta avendo i suoi frutti. I tre principini sono bambini felici, molto educati e sempre sorridenti.

Il merito è proprio del dialogo che i loro genitori hanno instaurato fin da subito, per riuscire a dar loro un’educazione perfetta e per farli crescere sereni e rilassati. Il metodo al momento è al centro dell’attenzione di tantissimi genitori, che vogliono provare a seguire i loro consigli.