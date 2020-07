Belen Rodriguez e Nina Moric si sono viste a Capri.

Belen Rodriguez è la protagonista del gossip del momento. Tutte le testate giornalistiche non parlano d’altro se non del presunto tradimento del papà di suo figlio, Stefano De Martino, con la conduttrice Alessia Marcuzzi. Intanto, la bella argentina, per sfuggire ad occhi indiscreti, ha deciso di concedersi una fuga a Capri.

Sull’isola campana sta trascorrendo qualche giorno di relax insieme ad un misterioso imprenditore. Stando ad alcune notizie, starebbe ritrovando la serenità con il napoletano Gian Maria Antinolfi. Nella serata di ieri, 4 luglio 2020, il settimanale Chi e Dagospia hanno immortalato la Rodriguez in compagnia di Nina Moric. Un episodio un po’ insolito, visto il tormentato passato sentimentale che riguardava le due donne.

Incontro tra la Moric e la Rodriguez

Le donne erano ospiti di una serata in un noto ristorante di Capri, ‘Anema e Core’. Dalle immagini, si possono vedere Belen Rodriguez e Nina Moric abbracciate. Una novità visto che entrambe sono state le ex di Fabrizio Corona. Molti anni fa, infatti, la modella croata, dopo la separazione da Corona, aveva accusato la Rodriguez di influenzare negativamente il figlio Carlos Maria. Non è finita qui. La querelle tra le due era anche finita in tribunale.

L’ex fidanzata di Luigi Mario Favoloso, infatti, era stata condannata per diffamazione. Aveva definito l’argentina un ‘viado’, termine usato per definire i transessuali del Sud America.

Nuovi orizzonti per Nina e Belen

Nina e Belen sono state ritratte anche al Karaoke insieme. In una delle taverne più famose e cool dell’isola di Capri, insomma, pare essere tornato il sereno. Entrambe vengono da un periodo non molto semplice. Bisogna ricordare, per esempio, la tormentata vicenda che ha visto protagonista la modella croata con Luigi Favoloso e la suocera Loredana.

Dall’altra parte, Belen, pare si stia lasciando alle spalle il travagliato rapporto con l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi.