Cristian Gallella e Tara Gabrielletto si stanno separando. La fine del loro matrimonio è stata annunciata proprio dall’ex tronista di Uomini e Donne, dopo che in questi giorni giravano diverse voci su questo argomento. La decisione sembra essere di entrambi, in quanto hanno scelto consapevolmente di prendere due strade separate.

Questa decisione è stata annunciata pubblicamente perché si ritengono entrambi single, con la possibilità di frequentare altre persone. Un modo per evitare gossip e scandali, ma per mettere le cose in chiaro anche con tutte le persone che li seguono.

Cristian e Tara si sono conosciuti a Uomini e Donne e nel 2016 si sono sposati. La loro relazione è sempre stata travagliata, ma dopo quattro anni hanno deciso di dirsi addio. Questo annuncio non sorprende, perché la Gabrielletto qualche giorno fa ha spiegato ai fan che stavano prendendo delle decisioni e che presto le avrebbero comunicate a tutti, facendo capire che era in corso una crisi matrimoniale. La ragazza ha invitato i suoi follower ad avere pazienza e a non fare ipotesi inutili.

L’ex tronista ha spiegato che lui e Tara hanno deciso di separarsi e ha aggiunto che la motivazione la sanno solo loro e non hanno intenzione di renderla pubblica.

Cristian ha spiegato nelle sue storie Instagram di non essere molto social, ma di aver deciso di parlare a nome suo e di Tara per annunciare la loro separazione. “Non metteremo mai in piazza i motivi che ci hanno portato a questa decisione” ha spiegato Cristian, sottolineando che non rilasceranno dichiarazioni o interviste. I motivi della separazione li sanno solo loro e si considerano due persone single che possono tranquillamente frequentare chi vogliono e fare qualsiasi scelta.

“Non serve inventare motivi strani o non veri su questa decisione. I motivi li sappiamo e li sapremo sempre e solo noi” ha aggiunto l’ex tronista.