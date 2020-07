Kanye West ha annunciato di volersi candidare come presidente degli Stati Uniti.

Kanye West ha fatto un annuncio davvero importante, dopo aver pagato gli studi alla figlia di George Floyd. Il rapper ha deciso di candidarsi alla Presidenza degli Stati Uniti. Una notizia davvero inaspettata, che sta facendo molto discutere in questo momento.

West sembra davvero molto convinto delle sue idee e vuole scendere in campo in modo attivo, per dare il suo contributo agli Stati Uniti d’America. Sicuramente il seguito del cantante è davvero grande e anche molto attivo, ma è difficile per il momento riuscire a fare delle previsioni sull’andamento delle elezioni.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION — ye (@kanyewest) July 5, 2020

Kanye West vuole diventare Presidente

Kanye West ha dato l’importante annuncio tramite il suo profilo Twitter, ma la notizia è stata ripresa da tutti i media internazionali, tra cui il New York Times. Non è ancora ben chiaro se il rapper abbia davvero presentato tutti i documenti ufficiali per essere a tutti gli effetti un candidato per la nuova campagna elettorale. West sembra, però, essere molto convinto di questo suo annuncio.





“Ora dobbiamo realizzare la promessa dell’America credendo in Dio, unificando la nostra visione e costruendo il nostro futuro. Sono in corsa per la presidenza degli Stati Uniti” ha scritto Kanye West sul suo profilo Twitter, con tanto di bandierina a stelle e strisce e hashtag.

West era un grande sostenitore di Barack Obama, ma aveva espresso anche apprezzamenti sull’attuale presidente Donald Trump, che è stato insultato da Lady Gaga. In passato aveva già parlato della sua candidatura e questa volta potrebbe essere una realtà.