Michelle Hunziker si gode le giornate in vacanza, senza mai abbandonare l'Italia.

Michelle Hunziker in vacanza sceglie l’Italia. La conduttrice ha scelto di andare in ferie solo ed esclusivamente nel nostro Paese, soprattutto dopo il lockdown, che ha mandato in crisi molte attività. La Hunziker pronta a godersi la sua estate italiana, con il suo sorriso e la sua grande simpatia, condividendo luoghi magici del nostro Paese con i suoi follower, come ha fatto con la gita in barca insieme ad Aurora.

In questi mesi la conduttrice ha espresso più volte il desiderio di trascorrere l’estate in Italia, per scoprire tutte le bellezze italiane, godersi il buon cibo e contribuire al turismo nelle varie regioni.

Michelle Hunziker in vacanza

“Anche l’Adriatico ha giovato del lockdown ragazzi.

Sembra tornato il mare di 30 anni fa quando dalla Svizzera venivo in vacanza qui da bambina” ha scritto la conduttrice, raccontando che era solita trascorrere le vacanze estive con la sua famiglia nella riviera romagnola. “Sono molto affezionata alla Romagna e ai suoi abitanti! Ovunque vai, vieni accolto con un sorriso e con gentilezza, c’è tanta musica e gioia nell’aria e ti fanno sentire benvenuto…ma soprattutto si mangia divinamente!” ha aggiunto Michelle Hunziker.





L’estate italiana di Michelle Hunziker sarà bellissima, grazie alla presenza della sua famiglia, alle bellezze nostrane e ai sapori deliziosi dei piatti tipici. La conduttrice ha sempre dimostrato un grande amore per l’Italia e una grande predilezione per il cibo italiano.

Nelle sue storie Instagram parla spesso di questi argomenti e ha confermato i suoi pensieri con queste vacanze estive italiane, anche se è stata molto criticata. Sarà una stagione interamente dedicata alle bellezze e alle delizie della nostra penisola.