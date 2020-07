Scontro di fuoco tra Gianmarco Onestini e Adara Molinero: le accuse di lei sfiorano le parti più intime dell'ex gieffino

Chi pensava fosse giunta una tregua tra Gianmarco Onestini e Adara Molinero deve ricredersi. Entrambi ospiti a Sábado Deluxe, i due hanno infatti dato vita all’ennesimo scontro di fuoco dove sono anche volate accuse reciproche. Le più feroci sono state tuttavia quelle della vincitrice del Gran Hermano Vip 7, che ci è andata decisamente giù pesante.

Adara non si risparmia su Onestini

Adara Molinero e Gianmarco Onestini, grandi protagonisti Vip in Spagna nell’ultimo anno, si sono conosciuti nel reality iberico. Tra loro è subito scattato il feeling che li ha poi portati a innamorarsi, mentre lei era ancora fidanzata con Hugo Sierra, poi diventato il compagno di Ivana Icardi. Tra Adara e Gianmarco è stato ad ogni modo un continuo lascia e prendi, fino a che Onestini non si è deciso a trasferirsi a casa di lei.

La convivenza è durata però pochissimo, a causa di alcuni presunti tradimenti della giovane, da lei tuttavia sempre smentiti.





Nei giorni scorsi la stessa Adara Molinero ha confermato il fidanzamento con Rodrigo Fuertes Puch, accusando peraltro Gianmarco Onestini di essere la vera causa del loro fallimento come coppia.

Lo scontro tra i due si è fatto via via sempre più focoso, fino a quando il conduttore ha tirato in ballo l’argomento sesso. A quel punto la Molinero non si è risparmiata nei confronti di Gianmarco, sostenendo che lui non avesse esperienza. “Non arrivavo mai all’orgasmo, davvero di rado. Non fingevo e lui se ne rendeva conto, ma quando finiva per lui andava bene così. Si preoccupava solo di sé stesso”.