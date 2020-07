Adriana Volpe e Andrea Denver si rivedono finalmente e l'incontro emoziona i fan.

Adriana Volpe e Andrea Denver finalmente si rivedono dopo il GF Vip. Una situazione diversa, perché in questo caso la Volpe è nei panni della conduttrice di Ogni Mattina e Andrea Denver è nei panni dell’ospite della trasmissione. La trasmissione di Adriana Volpe, che conduce al fianco di Alessio Viola, va in onda tutte le mattine a partire dalle 10 e tratta svariati argomenti, tra cui cronaca, gossip, cucina e attualità.

Nella puntata di oggi finalmente andrà in onda il nuovo incontro tra la Volpe e Denver, che nella casa aveva un debole per lei.

Adriana Volpe e Andrea Denver insieme

Andrea Denver è uno degli ospiti di Ogni mattina di oggi, per cui dovrà finalmente rivedere Adriana Volpe.

Andrea Denver è stato uno dei motivi per cui la Volpe ha avuto una crisi con il marito, che si è dimostrato molto geloso per il suo atteggiamento e per l’interesse del ragazzo nei suoi confronti. In realtà tra i due è nata solo una bella amicizia, nonostante i fan abbiano sempre sperato potesse nascere qualcosa in più.

La notizia è stata data dalla pagina Instagram della trasmissione e questo post ha ottenuto le reazioni di tutti i fan, che non vedevano l’ora di rivederli insieme. L’annuncio della sua partecipazione è apparso anche sul profilo di Denver, che ha conosciuto il marito della conduttrice, e siamo sicuri che anche lui sia molto felice ed emozionato per questo nuovo incontro. I due concorrenti del Grande Fratello Vip saranno di nuovo insieme, dopo la bellissima esperienza che hanno condiviso in un momento molto delicato.