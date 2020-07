"Si chiamerà Edoardo" con questo messaggio Alice Campello, incinta per la seconda volta, rivela il sesso del suo terzo figlio su Instagram.

Con un post su Instagram Alice Campello ha annunciato ai suoi followers di essere incinta di un maschietto, il terzo per la precisione. Ma non solo. Infatti, la giovane madre ha voluto anche rivelare il nome deciso per il nuovo arrivato: “Si chiamerà Edoardo“.

Un nome comune come i precedenti figli gemelli, Alessandro e Leonardo.

Alice Campello incinta: il sesso del bambino

“Un altro maschietto! E continua la ricerca della piccola principessa con i tre moschettieri. Siamo molto felici!”. Un messaggio ricco di gioia accompagnato da una foto che racchiude l’amore della famiglia formata con Alvaro Morata, calciatore dell’Atletico Madrid. I due si sono conosciuti nel 2016 e già nel giugno del 2017 sono convolati a nozze nella magica Venezia.

I primi figli, gemelli, Alessandro e Leonardo, sono arrivati un anno dopo, nel 2018, e quest’anno, si attende il terzo arrivato. Morata e Alice, però, non intendono fermarsi qui. Stando a quanto interpretato dal post su Instagram sembrerebbe, infatti, che l’influencer non si fermerà fino a quando non arriverà la sua “piccola principessa“. Intanto, però, si godono il momento e attendono con ansia il nuovo arrivato. A far tanto discutere, in modo positivo, è la scelta dei nomi sia per il futuro arrivato che per per i due gemelli.

A differenza di molte altri personaggi pubblici, infatti, Alice e Alvaro hanno sempre preferito nomi comuni. Dopo la scelta di Alessandro e Leonardo, per il futuro fiocco azzurro la scelta è ricaduta su Edoardo. Il suo significato è di origine anglosassone e significa “guardiano della prosperità“.