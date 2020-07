Dopo alcune trattative piuttosto complicate, Belen Rodriguez sarà stata ancora riconfermata a "Tu Sì Que Vales" su Canale 5?

Belen Rodriguez è più chiacchierata che mai. Non solo per via del gossip relativo alla presunta crisi con il marito Stefano De Martino, ma anche relativamente al suo lavoro. Come spiegato da alcuni siti online, nelle ultime ore si è di fatto sbloccata la trattativa concernente il suo prossimo futuro a Tu Sì Que Vales su Canale 5.

Così i fan della showgirl argentina possono tranquillizzarsi: la loro beniamina sarà infatti presente nello show ideato da Maria De Filippi anche nella prossima stagione, nonostante la sua riconferma abbia vacillato.

Il coronavirus ha messo in ginocchio tutto, compresi i palinsesti televisivi e il settore dello spettacolo in generale.

Sia Rai sia Mediaset hanno infatti dovuto ricorrere a tagli di cachet e riduzioni di budget, coinvolgendo in questo modo anche molti Vip del piccolo schermo. Anche la posizione di Belen Rodriguez a Tu Sì Que Vales era dunque stata messa in forse, pur se alla fine la trattativa si è risolta in maniera positiva. Belen sarà pertanto ancora uno dei volti di punta della prossima edizione dello show di Canale 5, dove a breve inizierà le registrazioni per un totale di 12 appuntamenti.