Chiara Ferragni e Fedez sono tra i più pagati su Instagram

Chiara Ferragni e Fedez tra i più pagati su Instagram, con guadagni da capogiro.

Chiara Ferragni e Fedez, che in questi giorni sono a Zurigo per occuparsi di Matilda, sono tra gli italiani più pagati in assoluto su Instagram, secondo la Instagram Rich List 2020 ideata dall’azienda di digital marketing Hopper HQ. Questo social network viene spesso utilizzato per lavorare, farsi pubblicità e guadagnare.

Influencer e altre star sanno perfettamente di cosa stiamo parlando, perché quasi ogni post pubblicato contiene una sponsorizzazione e un contratto. Molte persone si chiedono quanto si può guadagnare su Instagram, ma una risposta esatta non c’è, perché tutto dipende dal numero di follower e dal tipo di pubblico a cui ci si rivolge.

Chiara Ferragni e Fedez più pagati

La classifica dei più ricchi di Instagram vede al primo posto Dwayne “The Rock” Johnson, che riesce a guadagnare 1.015.000 dollari per ogni post che pubblica. Dopo di lui ci sono Kylie Jenner, che arriva alla cifra di 986.000 dollari, e Cristiano Ronaldo, con 889.000 dollari a foto. Il settore più remunerativo è sicuramente quello della moda, in cui si possono ottenere cifre davvero inimmaginabili.

Nella classifica ci sono anche degli italiani, che si sono fatti strada come influencer nel nostro Paese.

Al primo posto c’è Chiara Ferragni, che ultimamente sta rispondendo a tutti i follower, con 59.700 dollari a post, seguita da Fedez con 31.200 dollari per ogni foto. Nella lista ci sono anche Mariano Di Vaio e Gianluca Vacchi, mentre inaspettatamente Giulia De Lellis ha ottenuto il 14esimo posto con 14.100 dollari a post. Cifre davvero da capogiro per questi influencer che riescono a guadagnare utilizzando un semplice social network.