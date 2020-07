Lutto nel mondo della musica: si è spento all'età di 91 anni, per le conseguenze di una caduta, il premio Oscar Ennio Morricone.

Grave lutto per il mondo della musica e dello spettacolo italiano, a meno di due mesi dalla scomparsa del pianista Ezio Bosso: Ennio Morricone è morto a 91 anni. Il grandissimo compositore di colonne sonore, vincitore di Premi Oscar, è deceduto a causa delle conseguenze di una caduta e si è spento in una clinica romana.

La notizia lascia un velo di grande tristezza nel mondo dello spettacolo e della cultura.

È morto Ennio Morricone

Sono tantissimi i messaggi di cordoglio rilanciati su Twitter da personalità dello spettacolo e non solo. Ennio Morricone è stata colonna portante della creatività italiana per oltre cinquant’anni di carriera. La sua fama è esplosa grazie al sodalizio artistico con Sergio Leone, padre del genere cinematografico “Spaghetti Western”, ed è proseguita con grandi collaborazioni: da Bertolucci a Carpenter.

Morricone ha ricevuto due premi Oscar, uno nel 2007 e uno nel 2016.

Le sue colonne sonore hanno unito più generazioni, rompendo le barriere del tempo come solo la grande arte sa fare. Addio maestro.



Tra gli altri premi vinti Ennio Morricone ricevette nel 2010 a Taormina la corona d’alloro honoris causa Europclub Regione Siciliana, consegnata dal Segretario Generale di Noi in Europa Europclub Avv.

Enzo Ocera. Nel 2012 gli fu conferito a Roma il prestigioso Premio Aquila D’Oro, per la sezione “Musica”, con la seguente motivazione: “Per aver saputo coniugare e diffondere due particolari linguaggi, quello della musica e quello del cinema, facendoli fondere e vivere nella loro completezza, primeggiando come artista in maniera assoluta a livello mondiale, portando così il nome dell’Italia a levature culturali uniche ed inarrivabili”.

La sua musica rimarrà nella storia

Buon viaggio Maestro Ennio Morricone

Il discorso agli Oscar 2007

Nel 2007 gli venne consegnato il premio Oscar per la carriera. Lui ringraziò così l’Academy: “Voglio ringraziare l’accademia per questo onore che mi ha fatto dandomi questo ambito premio, però voglio ringraziare anche tutti quelli che hanno voluto questo premio per me fortemente, e hanno sentito profondamente di concedermelo. Veramente; voglio ringraziare anche i miei registi, i registi che mi hanno chiamato con la loro fiducia, a scrivere musica nei loro film, veramente non sarei qui se non per loro”.

Addio Maestro, grazie per tutto quello che mi hai dato.

Addio Maestro, grazie per tutto quello che mi hai dato.

Ennio Morricone (1928-2020)



“Il mio pensiero va anche a tutti gli artisti che hanno meritato questo premio e che non lo hanno avuto. Io gli auguro di averlo in un prossimo vicino futuro. Credo che questo premio sia per me, non un punto di arrivo ma un punto di partenza per migliorarmi al servizio del cinema e al servizio anche della mia personale estetica sulla musica applicata. Dedico questo Oscar a mia moglie Maria che mi ama moltissimo […] e io la amo alla stessa maniera e questo premio è anche per lei”.