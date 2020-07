Ennio Morricone e Sergio Leone insieme dalle elementari: la foto

Il sodalizio tra Ennio Morricone e Sergio Leone iniziò tra i banchi di scuola: una foto testimonia che fossero in classe insieme.

Tra le figure più importanti che Ennio Morricone, scomparso il 6 luglio 2020, incontrò nella sua vita e carriera non si può non citare quella di Sergio Leone, regista che il compositore conobbe alle scuole elementari. A testimoniare come il sodalizio affonda in radici ben più antiche di quelle che si possono pensare c’è una foto risalente al 1937 che li immortala insieme ai loro compagni di classe.

Ennio Morricone e Sergio Leone

Si tratta di uno scatto in bianco e nero in cui Leone, come si legge sulle divise, si trova a sinistra della foto rispetto al piccolo Morricone. I due, nati rispettivamente nel 1929 e nel 1928, hanno trascorso insieme l’infanzia e il tempo tra i banchi di scuola, senza immaginare che a distanza di anni si sarebbero incontrati per far nascere una collaborazione che ha contribuito a gettare le basi del cinema mondiale.

A sottolineare quanto quella tra i due fosse “una fusione assoluta” è stato il direttore della Cineteca di Bologna Gianluca Farinelli. Ha infatti parlato di due persone molto simili che, oltre ad aver frequentato insieme le scuole, avevano abitato vicini per qualche tempo e tifavano la stessa squadra di calcio.

In più tanto Morricone quanto Leone, ha spiegato, incarnavano i tratti tipici della romanità: “l’ironia, il distacco e il senso della vita“.

I loro film

La pellicola che diede inizio al loro lavoro fu Per un pugno di dollari da cui è nata quella che è notoriamente nota come la Trilogia del dollaro che include. Essa include, oltre al primo film citato, Per qualche dollaro in più e Il buono, il brutto, il cattivo.

Prima del capolavoro del 1984, C’era una volta in America, impossibile non nominare anche C’era una volta il West e Giù la testa.