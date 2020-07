Il nuovo look da viaggio di Federico Fashion Style ha raccolto una valanga di like: la foto apparsa sui social

Federico Lauri, meglio noto come Federico Fashion Style, è l’estroso hair stylist del Salone delle Meraviglie di Real Time. Conosciuto in tutto il mondo dei Vip per il suo modo particolare di tagliare i capelli, anche lui stesso fa però spesso parlare per via del suo look.

Il suo stile è infatti diventato esso stesso una sorta di icona della moda, tanto da essere molto seguito anche sul suo profilo social oltreché in tv.

Federico Fashion Style: look trasgressivo

Il look di Federico Fashion Style è sempre caratterizzato da grande raffinatezza e ricercatezza, sfoggiando capi di alta moda e soprattutto davvero particolari. Nello specifico, una foto postata poche ore fa sul suo profilo Instagram lo ha mostrato mentre saliva su un treno per Napoli.

Anche questa volta la sua mise non è certo passata inosservata: pantaloncini corti, camicia leopardata, giacca e scarpe con catene hanno fatto da corredo alla didascalia: “Correndo! Napoli arrivo”.

Sotto all’immagine in questione i fan si sono prodigati in molti commenti entusiasti. “Che stile”, “Wow complimenti per il look” e “Sei bellissimo” sono solo alcune delle frasi che gli ammiratori del creativo hanno usato per complimentarsi con lui.