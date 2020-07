Giovanna Abate è stata di recente protagonista di un post molto criptico sui social: le parole poco chiare dell'ex tronista di Uomini e Donne

Giovanna Abate resta ancora molto evasiva sui social, non spiegando come stanno davvero le cose tra lei e Sammy Hassan. La coppia pare non stare più insieme, eppure da nessuno dei due sono finora giunte le dichiarazioni ufficiali dell’eventuale rottura.

Nel mentre hanno iniziato a comparire online alcuni post molto strani, che sembravano alludere a un ipotetico ritorno di fiamma. L’ultimo segnale è giunto proprio dall’account dell’ex tronista di Uomini e Donne.

Nelle scorse ore Giovanna Abate ha di fatto pubblicato delle Ig Stories dove ha detto delle frasi parecchio ambigue.

Nel dettaglio ha dato il via a un discorso filosofico spiegando come non sia importante quanto duri la tempesta. “L’importante è che lui sia tornato“, ha precisato a un certo punto l’ex protagonista di Uomini e Donne: ma a cosa avrà voluto riferirsi?

Giovanna Abate contestata dai fan

I fan hanno subito ipotizzato che si stesse riferendo a Sammy, invece la Abate alla fine ha inquadrato il cielo. Il suo riferimento era quindi al sole nonché alla bella giornata che si prospettava dopo giorni di maltempo.

L’atteggiamento della ex tronista è stato tuttavia molto criticato sui social dai fan nonché dall’influencer Deianira Marzano. Quest’ultima ha infatti tacciato la giovane di voler fomentare il gossip a tutti i costi su un fatto che in realtà potrebbe essere chiarito con poche e semplici parole.