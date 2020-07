Una foto di Giovanna Civitillo da giovane ha lasciato i fan di Instagram letteralmente senza parole

Giovanna Civitillo è la bellissima moglie di Amadeus, con il quale ha avuto José Alberto che oggi ha 11 anni. Qualche tempo fa i due protagonisti del piccolo schermo avevano postato sui social una foto da giovanissimi, lasciando di stucco tutti i loro follower.

Di recente proprio la donna è tornata a farsi rivedere su Instagram condividendo nuovi scatti provenienti direttamente dal passato.

Nello scatto in questione, mandatole dalla mamma, Giovanna appare dunque molto giovane nonché bellissima. Molti sono stati i complimenti ricevuti dall’ex “scossa” dell’Eredità, giudicata splendida oggi come allora.

Com’è evidente anche da un’altra recente foto, per la Civitillo pare che il tempo non passi mai nonostante stia per raggiungere la soglia dei 43 anni.