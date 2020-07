Irama ha una sorella maggiore: si chiama Jolanda ed è la fan numero 1 dell'adorato fratello

Filippo Maria Fanti, meglio noto come Irama, ha esordito nel 2016 a Sanremo nella categoria delle “nuove proposte” con il singolo Cosa resterà. Il vero successo lo ha però raggiunto nel 2018 grazie alla vittoria di Amici di Maria De Filippi.

Ritornato poi sul palco dell’Ariston nel 2019 con La ragazza con il cuore di latta, da allora è rimasto sulla cresta dell’onda, portando alto un genere che è un mix tra la musica tradizionale e o l’hip hop.

Jolanda Fanti: chi è la sorella di Irama

Ad ogni modo, forse non tutti sanno che Irama ha anche una sorella. Si chiama Jolanda ed è stata ospite in un serale del talent di Canale 5.

In una recente intervista il cantante lombardo ha dichiarato di essere cresciuto in una famiglia non particolarmente benestante, ma ricca dal punto di vista personale. “Non c’erano i soldi per le lezioni di canto. Anche quando ci siamo trasferiti a Monza non ho mai studiato musica. Eppure a sette anni ho scritto la mia prima canzone”, ha di fatto precisato l’artista.

Visualizza questo post su Instagram 👫 Un post condiviso da Jolanda Fanti (@jolanda.fanti) in data: 25 Gen 2020 alle ore 3:52 PST

Jolanda Fanti è molto attiva su Instagram, dove conta oltre 11mila follower. Molti fan ritengono che i due si somigliano molto: lei è più grande di Irama di 4 anni e si può dire che sia la fan numero uno dell’amato fratello. Di Jolanda si sa tuttavia poco altro: le uniche foto che appaiono sui social sono quelle in compagnia del fratello, di un’amica e del fidanzato.