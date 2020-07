Alla domanda curiosa di un fan, Justine Mattera ha replicato in merito alla eventuale proposta di un film con Tinto Brass

Justine Mattera è apparsa decisamente super sexy in uno degli ultimi post condivisi su Instagram. La showgirl, che sorprende ogni volta con il suo fisico mozzafiato, nei giorni scorsi è tornata a infiammare il web con uno scatto bollente del suo formidabile lato B.

Ripresa di schiena in una posa al limite del consentito, la donna ha così decisamente stuzzicato la fantasia dei suoi fan, che di fronte a tale immagine hanno commentato con entusiasmo, complimentosi per la sua eccellente forma fisica.

Molti sono dunque stati gli apprezzamenti ricevuti da Justine Mattera, tra i quali anche quello di un follower che le ha però posto nel contempo una domanda interessante.

“Fosse stato ancora in attività il grande Tinto Brass, un film te lo avrebbe proposto… Avresti accettato?”. L’attrice non ha così esitato a replicare: “Me l’ha proposto anni fa. Non ho fatto il provino”.