L'incredibile cambio look di Karina Cascella ha diviso in fan su Instagram: pioggia di commenti per la nota influencer partenopea

Karina Cascella è senza dubbio una delle opinioniste più chiacchierate della tv nostrana. Inoltre è diventata nel tempo un’influencer di successo, contando sul suo profilo Instagram circa un milione di follower. Sempre molto attiva online, Karina è sia amata sia spesso criticata, soprattutto per la sua forte personalità e il carattere schietto e sincero.

Lei, ad ogni modo, trova sempre il modo di rispondere alle eventuali accuse, non lasciandosi scalfire dai commenti negativi degli haters di turno.

Karina Cascella: nuovo look

Bella e in forma come non mai, Karina Cascella è dunque tornata a incantare i suoi ammiratori con un nuovissimo colore di capelli. Dal castano scuro l’ex opinionista di Uomini e Donne è così passata a un biondo cenere. Come se ciò non bastasse, inoltre, Karina ha voluto dare una svolta anche alla forma, allungando però la sua chioma anziché accorciarla! Come mostra un suo recente post, la soubrette si è fatta applicare delle extensions che l’hanno fatta passare da un carré sbarazzino a un taglio più lungo e sfilato.





Il risultato è super, anche se i commenti allo scatto in questione sono stati discordanti. Secondo alcuni Karina sembrava infatti più giovane coi capelli corti, mentre per altri il nuovo look le dona magnificamente.