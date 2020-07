Laura Chiatti ha condiviso una dedica speciale per l'anniversario con Marco Bocci.

Laura Chiatti ha pubblicato una dedica speciale per celebrare il suo anniversario con Marco Bocci. Il loro amore è sempre più grande ed intenso ed è evidente che si sono trovati per non lasciarsi più. I due si sono sposati subito, convinti di aver trovato il loro vero amore, quello da tenere stretto per tutta la vita.

Oggi sono ancora innamorati e felici, dopo aver costruito la loro meravigliosa famiglia. La Chiatti ha voluto condividere una dedica speciale per suo marito.

Laura Chiatti fa una dedica al marito

Laura Chiatti e Marco Bocci, che sono rimasti chiusi in ascensore, hanno sorpreso tutti quando hanno deciso di sposarsi subito dopo essersi conosciuti.

La coppia si è conosciuta sei anni fa e anche se molti non credevano nella loro relazione, hanno confermato di aver fatto la scelta giusta. Dopo sei anni sono ancora innamorati come il primo giorno. Laura Chiatti, che ha conquistato i suoi fan con una sua foto, è diventata subito mamma e insieme hanno costruito una famiglia incantevole e piena di grande amore.

L’attrice ha pubblicato una dedica speciale per il marito, scrivendogli che alla fine guardano sempre nella stessa direzione. Anche Marco Bocci ha scritto una dedica alla moglie, sottolineando che le decisioni folli sono sempre le più azzeccate e spiegando che sei anni fa non era ancora nato. La coppia ha festeggiato questo meraviglioso anniversario con grande complicità, sempre insieme ai due figli nati dal loro amore. Marco e Laura sono ancora insieme e si amano come se fosse il primo giorno.

La loro decisione affrettata si è rivelata la migliore in assoluto.