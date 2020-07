Stefano De Martino ha di recente postato alcuni video sui social delle prove a Made in Sud dove pare spassarsela alla grande

Stefano De Martino è al momento al centro dell’attenzione mediatica soprattutto per via dei gossip che lo vedono protagonista di una nuova crisi con la consorte Belen Rodriguez. Nonostante ciò, il ballerino partenopeo continua a dedicarsi con passione al suo lavoro ovverosia alla conduzione di Made in Sud su Rai Due.

Proprio per tale motivo, in preparazione della diretta di lunedì 6 luglio, il bel napoletano è stato impegnato nelle ultime ore nelle prove dello show. Così, in alcune Instagram Stories del suo canale social ufficiale, sono apparsi degli sketch dove il diretto interessato non è riuscito a trattenersi dal ridere.

Non si sa ovviamente con esattezza cos’abbia scatenato l’ilarità di Stefano De Martino alle prese con la battuta di Mariano Bruno. Fatto sta che, secondo quanto mostrato dalle immagini condivise sui social, la cosa pare sia stata davvero divertente. Lo aveva del resto annunciato la stessa co-conduttrice Fatima Trotta che la nuova puntata del programma sarebbe stata a dir poco esilarante. Il marito di Belen continua intanto a dimostrare di avere tutte le carte in regole per essere un bravo conduttore, anche se a volte pare distrarsi un po’ troppo!