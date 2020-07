Temptation Island, Alessandra ed Emanuele: terzo figlio in arrivo

Alessandra ed Emanuele di Temptation Island aspettano il terzo figlio.

Alessandra De Angelis ed Emanuele D’Avanzo aspettano il terzo figlio, a cinque anni di distanza dalla loro partecipazione a Temptation Island. I fan sono sempre molto felici di scoprire come procedono le relazioni delle vecchie coppie del reality. I due hanno già avuto due figli, Beatrice ed Enea.

Per il momento non si sa se il nuovo arrivato sarà un maschietto o una femminuccia. Quando hanno partecipato al reality show estivo, che quest’anno vanta delle tentatrici davvero stupende, stavano arrivando al punto di separarsi a causa della complicità tra Emanuele e la tentatrice Fabiola Cimminella. Nel 2016, invece, hanno deciso di sposarsi e di creare una meravigliosa famiglia.

Alessandra ed Emanuele in dolce attesa

Era un po’ di tempo che circolavano voci su una presunta gravidanza di Alessandra De Angelis. I follower più attenti avevano notato un cambiamento nelle sue forme, ma lei aveva sempre negato per far passare i primi tre mesi, che sono i più complicati. Superati questi mesi è stata proprio Alessandra ha dare il lieto annuncio, spiegando di soffrire molto di nausee e vomito. La ragazza ha confidato che per il momento vuole godersi in privato questa terza inaspettata gravidanza, arrivata a pochi mesi di distanza dal secondo parto.





La loro piccola Beatrice è nata nel 2017, mentre il secondogenito Enea è nato ad aprile 2019. Sono passati pochi mesi dal parto ed ecco la sorpresa di una nuova gravidanza. La ragazza ha raccontato di aver scoperto questa dolce attesa il giorno prima del suo compleanno e ovviamente sono entrambi molto felici.

Per coincidenza, anche la tentatrice Fabiola Cimminella, che aveva avuto un ottimo feeling con Emanuele, attualmente è incinta.