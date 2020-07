Andrea Damante serata in discoteca: polemica e locale chiuso

Andrea Damante è finito al centro della polemica dopo una serata in discoteca.

Andrea Damante, dopo una serata in discoteca, è finito al centro della polemica e il locale dove ha lavorato ha chiuso. Da qualche settimana le regole per l’emergenza del Coronavirus si sono lievemente allentate, così anche le discoteche hanno potuto aprire.

I dj hanno finalmente ripreso a lavorare, compreso Andrea Damante, che dopo Uomini e Donne ha intrapreso questa carriera musicale. Lo scorso sabato l’ex tronista ha suonato in un locale, ma le cose non sono andate come si aspettava ed è scoppiata una polemica molto accesa.

Visualizza questo post su Instagram The Family is Back!!💙😎 Un post condiviso da D A M A (@andreadamante) in data: 5 Lug 2020 alle ore 1:05 PDT

Andrea Damante serata in discoteca

Il fidanzato di Giulia De Lellis, che lo ha ripreso di nascosto su Instagram, sabato scorso ha fatto una serata in discoteca nel locale Gattopardo, ad Alba Adriatica. Damante, che presto sposerà la sua Giulia, fa il dj come lavoro, per cui queste serate per lui sono all’ordine del giorno e soprattutto del weekend. Questa volta, però, qualcosa è andato storto. L’ex tronista ha postato foto e video della sua serata, ma alcuni follower hanno accusato la discoteca di non aver rispettato le norme contro il Covid, scatenando una polemica molto accesa.





Enrico De Simone, questore di Teramo, come riportato da FanPage, ha deciso di chiudere il locale per cinque giorni, visto che durante quella serata al suo interno erano presenti più di duemila persone. Il locale non ha rispettato le regole in vigore per l’emergenza, che sottolineano di evitare gli assembramenti e mantenere le distanze.

I follower di Andrea Damante sono riusciti a far chiudere la discoteca per cinque giorni, come una sorta di avvertimento. Il Gattopardo riaprirà sabato 11 Luglio, ma sicuramente avrà delle regole ben diverse.