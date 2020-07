Chiara Ferragni è finita di nuovo sotto attacco mediatico per via di una foto che ha indignato gli utenti social: ecco di cosa si tratta

Chiara Ferragni è finita per l’ennesima volta al centro dell’attenzione mediatica. Non si tratta però di una pubblicità o di una campagna, bensì di nuove feroci critiche ricevute da alcuni utenti sul web. In qualità di influencer italiana più seguita al mondo, di recente la cremonese ha postato un nuovo scatto che la vede intenta a mangiare una pizza.

E proprio qui si è scatenato in finimondo.





Chiara Ferragni ci ricasca

La fashion blogger ha infatti commesso ancora una volta la stessa gaffe. Così come già successo circa un paio d’anni fa, Chiara Ferragni ha pubblicato di fatto una foto al ristorante con in mano una fetta di pizza.

I follower più attenti hanno però notato che il piatto davanti alla donna riporta una pizza intera. In altre parole, c’è qualcosa che non torna… Chiaramente i follower della moglie di Fedez non hanno perso tempo a sottolineare l’incongruenza, così sotto allo scatto sono apparsi i commenti fra i più agguerriti.

“Com’è possibile che la tua pizza si riproduca sempre?”, “La solita capacità di far resuscitare le fette di pizza”, “Mistero delle pizze della Ferragni”, sono solo alcune delle osservazioni scaturite dalle menti degli internauti.

Si risolverà prima o poi la diretta interessata a spiegare lo strano enigma?