In una recente intervista radiofonica, Pago ha risposto ad alcune precise domande su Serena Enardu: le parole del cantautore

Intervistato di recente a Radio 105 da Diletta Leotta e Daniele Battaglia, Pago ha risposto a diverse curiosità sollevate dai due conduttori. Nello spazio dedicato a Take away, il cantante sardo si è dunque svelato anche in merito alla sua ex Serena Enardu.

Durante l’intervista, la bella Leotta non ha potuto fare a meno di chiedergli se sia ancora innamorato dell’ex tronista. E lui, dopo averci girato un po’ attorno, alla fine ha dato la sua risposta.

Pago risponde su Serena Enardu

Pago ha dapprima rilasciato delle dichiarazioni sul suo nuovo libro e sulla sua carriera professionale, raccontando di essere un vagabondo nell’anima, dato che è sempre in viaggio per far conoscere la sua musica in tutta Italia.

In seguito le cose si sono poi fatte più intime, quando appunto Diletta ha chiesto al sardo se sia ancora preso dalla ex gieffina. La domanda alquanto generica ha preso in contropiede il cantante, che ha replicato ricordando di aver appena chiuso quella storia importante con parecchia fatica.

Per il momento, dunque, Pacifico Settembre non può certamente affermare di essere innamorato. Tuttavia non riesce nemmeno a definirsi single al cento per cento. La risposta avrà forse soddisfatto i due presentatori radiofonici, ma non certamente i tanti fan della coppia! Cosa si nasconde davvero nel cuore del bell’artista di Quartu Sant’Elena?