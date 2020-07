Teresa Langella e Andrea Dal Corso stanno vivendo una storia a distanza e la convivenza sembra essere rimandata.

Teresa Langella e Andrea Dal Corso si sono conosciuti ed innamorati a Uomini e Donne, ma ora stanno vivendo inaspettatamente una storia a distanza. Avevano annunciato il progetto di andare a vivere insieme, ma per il momento la convivenza sembra essere stata rimandata.

La coppia per il momento è lontana. Teresa ha lasciato la sua amata Napoli per trasferirsi a Roma, mentre l’affascinante ex corteggiatore al momento vive a Milano. I due ragazzi stanno inseguendo i loro sogni e stanno affrontando sfide professionali diverse, anche se questo significa stare lontani l’uno dall’altra.

Teresa Langella e Andrea Dal Corso distanti

Teresa e Andrea stanno vivendo in due città diverse. Lei è a Roma e lui è a Milano, ma questo è stato necessario per inseguire i propri sogni professionali.

Il motivo è proprio il lavoro, che li sta tenendo lontani l’uno dall’altra. Teresa Langella sta vivendo un momento davvero ricco di soddisfazioni. Il singolo Ibiza Formentera è stato un successo incredibile e ora la ragazza è diventata speaker radiofonica su Radio 105, nel programma “A me mi piace” insieme a Barty Colucci.

Teresa aveva rivelato durante un’intervista al settimanale Mio che hanno avuto alti e bassi come tutte le coppie, ma sono ancora molto innamorati, anche se al momento vivono a distanza. L’ex tronista ha ammesso di essere stanca di tutte le accuse che continuano ad arrivare, di utenti che dicono che la loro storia si basa solo sul business e che sono stati in crisi profonda. In realtà il loro è un amore davvero importante.

La convivenza per il momento è rimandata, ma arriverà anche questo momento, come quello di realizzare il loro sogno di diventare una famiglia.