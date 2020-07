Tra Veronica e Giovanni torna il sereno dopo un periodo difficile: la coppia di Uomini e Donne ha superato la crisi.

Per Veronica e Giovanni la crisi è passata: i due protagonisti di Uomini e Donne hanno passato un periodo poco semplice subito dopo l’uscita dal programma condotto da Maria De Filippi. Nelle ultime puntate i ragazzi hanno discusso molto, tanto che sembrava improbabile che la loro storia potesse proseguire fuori la trasmissione.

In molti avevano diversi dubbi sulla veridicità della coppia. Primi fra tutti gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari che non hanno mai creduto ai sentimenti professati da Veronica. Contro tutti e tutto, Veronica e Giovanni hanno lasciato lo studio insieme. Nelle prime settimane le cose non sono andate bene. Si sono portati dietro gli strascichi delle settimane precedenti. Adesso, però, è tutto risulto e sono più felici che mai.

La storia di Veronica e Giovanni

Veronica e Giovanni hanno lasciato Uomini e Donne a fine maggio. Da quel momento si sono visti molte volte. Sono stati più i momenti di litigio e spera zio e che quelli di felicità e gioia. Addirittura, lo stesso Giovanni sembrava essere arrivato al punto di voler interrompere la relazione con la ex corteggiatrice romana. Il loro amore, però, va oltre ogni litigio tanto che è tornato il sereno.

I due sono apparsi sui social più felici e affiatati che mai. Nei giorni scorsi, alcuni fan della coppia li avevano incontrati a Roma in un ristorante in centro. Dopo qualche ora proprio loro hanno confermato postando delle foto su Instagram. Negli scatti i loro volti sono sorridenti e accesi. In sottofondo alcune canzoni romantiche d’amore. Che sia un nuovo inizio per la coppia?

La presenza di Armando

Finalmente Giovanni e Veronica hanno raggiunto la felicità tanto sperata. Nel corso dei mesi passati a Uomini e Donne hanno dovuto superare tanti ostacoli. Prima di tutto la presenza ingombrante di Armando Incarnato. Il cavaliere del Trono Over ha avuto una lunga relazione con Veronica e i litigi tra i due sono continuati fino all’ultima puntata.