Dopo le foto del bacio con Gianmaria Antinolfi, Belen Rodriguez è stata pesantemente criticata sui social da parte di fan e utenti

Non c’è ombra di dubbio sul fatto che la recente rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sia il gossip per eccellenza che terrà banco per tutta l’estate 2o20 e oltre. I rumors hanno spesso puntato il dito contro il conduttore di Made in Sud, che secondo voci più o meno ragguardevoli avrebbe tradita la sua compagna anche con Alessia Marcuzzi.

Belen biasimata sui social

Eppure il primo bacio estraneo alla coppia di bellissimi della tv, rubato dai paparazzi di “Chi”, non è stato uno di Stefano. Bensì quello infuocato tra Belen e Gianmaria Antinolfi, imprenditore partenopeo nonché sua nuova fiamma. Tanto è bastato a cambiare la percezione di alcuni fan sui social, dove sono piombati commenti feroci contro la showgirl argentina.

“Cambia i fidanzati come se fossero mutande”, ha scritto per esempio qualcuno.

E ancora: “Dimenticano i mariti o le mogli nel giro di qualche giorno, questo è il valore che danno alle relazioni”. C’è poi chi ha domandato con fare più sarcastico: “E il traditore era Stefano?”. Colpi molto bassi contro la modella sudamericana, dunque, che tuttavia al momento sembra non dar peso a questi attacchi degli internauti.