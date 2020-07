Ibrahimovic commenta uno scatto pubblicato da Diletta Leotta, in versione sportiva.

Diletta Leotta ha condiviso una foto sportiva e ha ricevuto il commento di Ibrahimovic. Lo scatto in questione è un post allenamento della donna, vestita con abbigliamento sportivo, con una didascalia che invita a godersi il relax. “E anche questo allenamento è andato, godiamoci questo tramonto e un po’ di relax.

Ma tenetevi pronti perché tra poco tocca a voi” ha scritto Diletta Leotta nel suo post. L’immagine ha incantato tutti i suoi fan ma la risposta inaspettata è stata quella del calciatore.

Ibrahimovic risponde a Diletta Leotta

La conduttrice sportiva ha condiviso una foto scattata dopo l’allenamento, con un outfit sportivo davvero molto bello.

Diletta Leotta ad ogni scatto riesce sempre ad incantare tutti i suoi follower. Questa volta i suoi fan si sono molto divertiti perché tra i tanti complimenti ricevuti, la conduttrice ha ottenuto anche il commento spontaneo di Zlatan Ibrahimovic, che ha sorpreso tutti.

“Diletta cosa stai facendo sul tetto? Non rilassarti” ha scritto il calciatore. Un commento che invita a non concedersi troppo relax, perché è sempre il momento giusto per allenarsi. Il fuoriclasse del Milan ha deciso di provocare la Leotta, con questo commento davvero molto simpatico. I fan sono letteralmente impazziti e hanno iniziato a rispondergli con grande entusiasmo, sottolineando che lui è sempre il numero uno in ogni situazione. Lo scatto di Diletta Leotta, che ha conquistato anche l’Olimpico, ha ottenuto un successo incredibile, non solo per la bellezza indiscussa della protagonista, ma anche per le parole del calciatore, arrivate in modo inaspettato e molto divertente.