Elisa Isoardi è stata paparazzata in riva al mare con qualche forma più arrotondata: cosa si nasconde dietro le curve generose?

In occasione di un’intervista rilasciata a Vieni da Me di Caterina Balivo, Elisa Isoardi aveva spiegato come il suo corpo sia notevolmente cambiato nel corso degli anni. Tali cambiamenti sono dovuti non solo all’età che avanza, ma anche ai piccoli peccati di gola a cui non sa e non vuole rinunciare.

Nonostante tutto, l’ex conduttrice de La prova del cuoco ha sempre affermato di sentirsi bene con sé stessa, anche quando gli haters l’hanno presa di mira per via di qualche chilo in più.

Elisa Isoardi fuori forma?

Come molti personaggi della tv, anche l’ex compagna di Matteo Salvini è stata infatti vittima di critiche feroci in passato. Così pure oggi la troviamo protagonista di un nuovo pettegolezzo, emerso in seguito alla pubblicazione di alcune recenti foto apparse sul settimanale “Oggi”.

I paparazzi della nota rivista di gossip l’hanno infatti beccata al mare, ma la Isoardi non indossava un bikini come tutti ci saremmo aspettati. La 37enne cuneese era infatti vestita con una canottiera e un paio di pantaloni lunghi neri, che ne hanno tuttavia messo ugualmente in evidenza un accenno di pancetta. Sara l’esito dei vizi alimentari o forse di qualche lieto evento futuro?