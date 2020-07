Federico Fashion Style raddoppia: presto arriverà il Beauty Bus

Federico Fashion Style è pronto al raddoppio: al via i lavori per il Beauty Bus, di prossima messa in onda su Real Time

Il Salone delle Meraviglie, popolare show di Real Time che vede come protagonista Federico Lauri, è pronto al raddoppio. Oltre alle nuove puntate, Federico Fashion Style si cimenterà dunque in uno spin-off in giro per l’Italia, con quello che è stato ribattezzato come Beauty Bus.

Lo show partirà però solo nel 2021, augurandoci chiaramente che non ci siano più pause forzate determinate dalla pandemia da coronavirus.

Federico Fashion Style pronto al raddoppio

Federico Lauri arriverà pertanto in aiuto a chi gli chiederà di cambiare look e, a volte, con esso anche la vita. Dal canto suo, l’hair stylist romano resta certo un personaggio parecchio discusso, soprattutto per i listini delle sue messe in piega che spesso traspaiono dai suoi canali social.

Tuttavia l’elemento economico scompare del tutto nel docu-reality, anche perché il racconto si incentra su altri spunti di narrazione.

Il Salone delle Meraviglie è stata una delle trasmissioni più seguite ad aver raccontato la propria riapertura dopo il lockdown. Chiaramente anche per il Beauty Bus la cifra resterà quella tipica del parrucchiere dei Vip. Il camper sarà di fatto caratterizzato da glitter e motivi leopardati, rispecchiando appieno lo stile eccentrico del suo padrone di casa.