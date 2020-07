Francesco Facchinetti contro i conduttori maschi che se la prendono con le colleghe donne.

Francesco Facchinetti, che ha mostrato la sua villa da sogno, si è scagliato contro i conduttori maschi che maltrattano le colleghe donne. Nelle sue storie Instagram ha usato parole molto dure per queste persone, senza fare nomi precisi, ma riferendosi alle notizie che circolano in questi giorni.

Il figlio di Roby Facchinetti usa spesso il suo profilo Instagram molto seguito per le sue battaglie personali contro le ingiustizie. Una sorta di paladino social che combatte per la giustizia. In questo caso ha preso di mira alcuni conduttori televisivi maschi, che se la sono presa con le colleghe donne.

Francesco Facchinetti contro i conduttori

Francesco Facchinetti non le manda certo a dire ed è sempre in prima linea quando si tratta di combattere le ingiustizie. Il suo profilo Instagram è un metodo per parlare direttamente con i suoi follower, facendo sempre sapere cosa pensa di ogni situazione. In questo caso si è scagliato contro diversi conduttori televisivi maschi che, secondo il suo parere, stanno abusando troppo del loro potere per maltrattare le colleghe donne.

Un atteggiamento che Facchinetti non riesce a digerire e che fa pensare a ciò che è accaduto negli ultimi due giorni tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe, vista la brutta frecciata che le ha lanciato il conduttore.





Francesco Facchinetti ci tiene a far sapere a questi conduttori che se li incontra ha intenzione di “prenderli a calci nel c..o“.

Inoltre, ha aggiunto che secondo lui questi conduttori dovrebbero essere banditi direttamente dalla televisione, perché il loro comportamento è davvero scorretto. Secondo Facchinetti, inoltre, questi uomini avrebbero dei problemi molto forti di autostima e complessi di inferiorità.