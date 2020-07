Chi sarà la nuova opinionista del Grande Fratello Vip 5? Voci di corridoio parlano di una Vip attualmente presente a Temptation Island

Molti si staranno già chiedendo chi prenderà il posto di Wanda Nara al Grande Fratello Vip 5 condotto sempre da Alfonso Signorini. Il nome di Giulia De Lellis sembrava quello inizialmente più accreditato, soprattutto in previsione di un chiacchierato ritorno di Andrea Damante come concorrente.

Eppure nelle scorse ore è emersa l’eventualità di un’altra possibile trattativa in corso.

Si tratterebbe nello specifico di quella con Antonella Elia, che dopo gli altri probabili nomi di Asia Argento, Riccardo Fogli e Maddalena Corvaglia, potrebbe essere la reale scelta per il noto reality show di Canale 5. Molto dipenderà dall’evolversi della sua esperienza a Temptation Island di Filippo Bisciglia, dove sta partecipando dallo scorso giovedì 2 luglio 2020.

Pupo invece pare già essere stato riconfermato, per la gioia di tutti i suoi fan.

Antonella Elia tornerà al GF Vip?

Se Antonella Elia venisse davvero presa come commentatrice delle vicende nella casa più spiata d’Italia, sarebbe senza dubbio un fiume in piena. Le sue uscite sarebbero sicuramente divertenti e fuori dalle righe, come abbiamo del resto imparato a conoscerla in tv anche negli ultimi tempi. Non resta pertanto che attendere ancora qualche settimana per conoscere l’esito del toto-nomi per la quinta edizione del fortunato Grande Fratello Vip.