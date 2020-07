Michelle Hunziker ha ereditato la sua proverbiale bellezza dalla sua spendida mamma, la signora Ineke, che oggi ha 74 anni

Michelle Hunziker è la splendida soubrette televisiva che tutti conosciamo, ma anche mamma orgogliosa di tre bellissime figlie femmine. Tuttavia c’è anche un’altra importante donna che fa parte della sua vita: si tratta di mamma Ineke. La donna ha oggi 74 anni e di lei traspaiono subito la grande raffinatezza ed eleganza nonché la grande somiglianza con la popolare figlia.

Michelle Hunziker bella come la mamma

Ineke è in origine olandese, ma si è trasferita in Svizzera dopo essersi innamorata del pittore Rodolfo, padre di Michelle. Forse non tutti sanno che da piccola la presentatrice elvetica ha dovuto affrontare un dramma importante, ossia i problemi di alcolismo del padre. Proprio lei stessa ne aveva parlato tempo fa nel corso di un’intervista, affermando quanto abbia ugualmente amato il genitore.

Superato ad ogni modo quel drammatico periodo, oggi Michelle Hunziker è sicuramente una persona più che affermata, sia dal punto di vista privato che professionale.

Il merito va certamente alla sua grande forza di volontà, ma anche agli insegnamenti impartiti da mamma Ineke, oggi felice nonna di tre splendide nipoti, una più bella dell’altra.